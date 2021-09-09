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Dünya

Çin, Afganistan'a 31 milyon dolar yardımda bulunacak

Çin, Taliban'ın yeni hükümet kurmasını "düzeni sağlamakta önemli bir adım" ifadeleriyle değerlendirdi

09 Eylül 2021 09:19

Çin, Afganistan'a 200 milyon yuan (31 milyon dolar) yardımda bulunacağı taahhüdünde bulundu. Yardımlar kapsamında gıda ürünleri ve Koronavirüs aşıları gönderileceği belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre, daha önce de Afganistan'da yeni hükümeti duyuran Taliban'la iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu açıklayan Çin, yeni hükümetin "düzeni sağlamak için önemli bir adım" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yi,Afganistan konusunda bu ülkelerle işbirliği yapılacağını söyledi.

Yi aynı zamanda Afganistan'a 3 milyon doz Covid aşısı göndereceklerin belirtti.

Taliban yetkilileri Çin hakkında "Afganistan'ın en önemli müttefiği" ifadesi kullanmıştı

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