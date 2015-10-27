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Dünya
Deutsche Welle

Çin ABD'yi uyardı

Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesini kınadı. Çin yönetiminden yapılan açıklamada, bunun "Çin'in egemenlik haklarını ihlal ettiği" belirtildi.

27 Ekim 2015 15:02


Güney Çin Denizi'nde tansiyon yeniden yükseliyor. Pekin yönetimi, ABD'nin "USS Lassen" savaş gemisini Çin açısından stratejik bir bölgeye göndermesini sert şekilde kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait adaların yakınına geminin gönderilmesinin "yasa dışı" olduğu, bunun için Çin yönetiminden izin alınmadığı belirtildi. Açıklamada "Çin'in bilinçli bir şekilde provokatif eylem yapan tüm ülkelere karşı tepki göstereceği" vurgulandı.

Seyir halinde görüldü

ABD savaş gemisinin salı sabahı Güney Çin Denizi'nden Subi ve Mischief mercan kayalıklarıyla Spratly takımadaları çevresinde seyir halinde olduğu görülmüştü.

ABD hükümetinden yapılan açıklamada, bölgeye gemi gönderilmesinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuldu ve bölgedeki karasuları ihtilafı ile ilgili olmadığı duyuruldu. ABD hükümeti bölgede "seyrüsefer özgürlüğü" kapsamında seyir yapıldığını savundu.

Yıllardır süren anlaşmazlık

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde Spratly takımadaları etrafındaki bir dizi adanın hakimiyeti konusunda Tayvan, Brunei, Malezya, Vietnam ve Filipinler ile anlaşmazlığı yıllardır sürüyor.

Pekin yönetimi, mercan kayalıkları ile doldurularak oluşturulan suni adaları bölgedeki hak iddialarını kuvvetlendirmek için yapmakla suçlanıyor. Denizin petrol, doğalgaz ve balıkçılık açısından zengin kaynaklara sahip olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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