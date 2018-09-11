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Ekonomi

Çin ABD'ye yeni yaptırım uygulamak için WTO'ya başvurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Çin, ABD üzerinde yeni yaptırımlar uygulamak için Dünya Ticaret Örgütü’nden (WTO) izin talep edecek

11 Eylül 2018 17:55

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Çin, ABD üzerinde yeni yaptırımlar uygulamak için Dünya Ticaret Örgütü’nden (WTO) izin talep edecek.
WTO’nun toplantı gündeminde yer alan, Çin’in talebi ABD Başkanı Donald Trump’ın eğer “isterse” 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uygulamaya “hazır olduğu” ek gümrük vergilerinin ardından geldi. Çin, 12 Eylül’de WTO’nun Anlaşmazlık Çözüm Organı ile gerçekleştirilecek toplantıda, ABD’nin damping vergilerine ilişkin yeni yaptırımlar uygulamak için izin isteyecek.
 

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