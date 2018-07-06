Çin: ABD'nin ticaretteki zorbalığına karşılık vermeye mecburuz

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Çin Ticaret Bakanlığı, ABD\'nin 34 milyar dolar tutarında Çin malı için ek ithalat vergisini bugünden itibaren yürürülüğe sokmasının ardından, \"ABD\'nin ticartteki zorbağlığına karşılık vermeye mecburuz\" uyarısı yaptı.

Çin ticaret Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"ABD\'nin gümrük tarifelerini etkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. ABD\'nin eylemleri global tedarik zincirine, global toparlanma hızına zarar veriyor. Global piyasa kargaşasını tetikliyor, ABD şirketleri ve vatandaşlarına zarar veriyor\" denildi.

Açıklamada, Çin\'in, ABD\'nin attığı adımlar konusunda Dünya Ticaret Örgütün\'ne de rapor sunacağı, serbest ticaretin korunması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağı vurgulandı.

Çin\'in reformlarına ve piyasalarını serbestleştirmeyi sürdüreceği de belirtilen açıklamada, Çin\'e yatırım yapacak yabancı şirketlere \"iyi faaliyet ortamı\" sağlanacağı da eklendi.