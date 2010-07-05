Çin, ABD'li işadamını 'devlet sırlarını çaldığı' için hapsetti

T24- Çin kökenli Amerikalı bir jeolog, devlet sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'de sekiz yıl hapse mahkum edildi.



44 yaşındaki Xue Feng 2007 yılında bir Amerikan danışmanlık şirketi için çalıştığı sırada tutuklanmıştı.



Xue Feng, Çin'in petrol endüstrisine ait bir veritabanının satışında rol aldıktan sonra tutuklandı.



Çin'in petrol endüstrisine ilişkin edindiği bilginin kamusal olduğunu söyleyen Xue Feng, suçlamaları reddediyor.



Amerikan büyükelçiliği, gözaltında işkenceye maruz kaldığını söyleyen Xue Feng'in derhal serbest bırakılmasını istedi.



Xue Feng'in avukatı, hapis cezasının yanısıra, müvekkilinin 30 bin dolar para cezasına da çarptırıldığını söylüyor.

İşkence



Jeolog Xue Feng, gözaltındayken Çin polisinin kollarında sigara söndürdüğünü iddia ediyor.



Amerikan Büyükelçisi Jon Huntsman'ın cezanın açıklandığı duruşma için bizzat mahkemeye kadar gitmesi ABD'nin konuya verdiği önemin bir işareti olarak yorumlanıyor.



Mahkemede üç Çin vatandaşına da yurtdışına yasadışı yollarla bilgi sağladıkları gerekçesiyle cezalar verildi.



Li Yongbo altı yıl hapis cezası alırken, Chen Mngjin ve Li Dongxu da iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldılar.



BBC'nin Pekin'deki muhabiri Damien Grammaticas, bu davadan sonra Çin'de iş yapan yabancı uyrukluların devlete bağlı şirketlerle ilişkilerinde çok daha dikkatli davranacağını söylüyor.



Çin hükümetinin bu yıl başlarında tasarı aşamasında açıkladığı yeni kurallar devlet şirketlere ait bilgiyi devlet sırrı olarak tanımlıyor.