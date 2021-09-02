Pekin: Çin-ABD ilişkilerinin bozulması, iklim değişikliğiyle mücadele işbirliğini baltalayabilir

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD İklim Elçisi John Kerry'yi ABD-Çin ilişkilerinin bozulmasının iki ülke arasındaki iklim değişikliği konusundaki işbirliğini baltalayabileceği konusunda uyardı.

Vang, video bağlantı görüşmesinde ABD'yi, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli meslektaşlarıyla iklim görüşmeleri için Çin'in Tianjin kentinde bulunan Kerry, ABD'nin dünyanın geri kalanıyla iklim konusunda işbirliği yapmaya kararlı olduğunu ve Çin'i emisyonları azaltmak için ek adımlar atmaya teşvik ettiğini söyledi.

Devlet yayıncısı CCTV'nin uluslararası kolu CGTN'de gösterilen toplantının kısa videosuna göre, eski dışişleri bakanı Kerry de Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında "kritik bir rol oynadığını" söyledi.

Çin, dünyanın en büyük sera gazı yayan ülkesi, ardından ABD geliyor.

Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler, ticaret, teknoloji ve insan hakları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gergin olmasına rağmen taraflar, iklim krizini olası bir işbirliği alanı olarak belirlediler.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin “Her iki taraf da karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iletişimi sürdürmeli ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini yürütmeli” dedi.