Çin ABD'yi geride bıraktı, Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı oldu

Eurostat verilerine göre Çin, ABD'yi geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı oldu.

Avrupa Birliği'nin Çin'e ihracatı geçen yıl yüzde 2,2, ithalatı yüzde 5,6 arttı. ABD'ye olan ihracat ise yüzde 8,2, ithalat yüzde 13,2 düştü.

ING Ekonomisti Carsten Brzeski "bunun nedeni Çin ve Asya'nın V şeklinde toparlanan tek bölge olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Çin, ikinci kez sert kısıtlamalara gitmedi

Koronavirüs vakalarının ilk ortaya çıktığı Çin'de Avrupa ülkelerinin aksine ikinci kez sert kısıtlama ve karantinalar uygulanmamıştı. Bu nedenle de Çin ekonomisi diğer ülkelere kıyasla koronavirüs öncesi seviyelere daha yakın bir performans sergiliyor.

ABD ile Çin 2013'ten beri müzakere edilen ve Avrupalı firmaların Çin'de faaliyet göstermesini kolaylaştıran yatırım anlaşmasını Aralık ayında imzalamıştı.