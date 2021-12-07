Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararına 'karşılık verecek'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin dün Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Washington'ın tavrının, Olimpiyat Şartı’na, sporun siyasi tarafsızlığının korunması gerektiği ilkesine ve olimpiyatların "Hep Birlikte" sloganına aykırı olduğunu ifade eden Sözcü Cao, "Çin, bu tavrı esefle karşılamakta ve protesto etmektedir, bu konuda, kararlı karşı tedbirleri alacaktır." dedi.

Karşı tedbirlere dair detay vermeyen Cao, ABD'nin boykot adımıyla Çin ile olimpiyat alanında iş birliğine kapıyı kapadığını ve ikili ilişkilerde olumsuz bir atmosfer yarattığını belirtti. Cao, "ABD, eylemlerinin yaratacağı vahim sonuçların farkına varmalıdır." ifadesini kullandı.

Sincan’da soykırım ve insan hakları ihlallerine dair iddiaları "yüzyılın yalanı" olarak niteleyen Cao, ABD'nin ideolojik önyargılarla, yalan ve dedikodulara dayanarak Pekin Kış Olimpiyatları’na gölge düşürmeye çalıştığını savundu.

"Olimpiyatlarda spotlar sporcuların üzerine olmalı"

Cao, devlet yetkililerinin olimpiyatlara kendi ulusal olimpiyat komitelerinin davetiyle katıldığını hatırlatarak, "ABD'li yetkililerin kendi sporcularına destek vermek için olimpiyatlara gelip gelmeyecekleri kendi kararlarıdır." dedi.

Olimpiyatların siyasi tavır ve manipülasyon sahnesi olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Cao, "Olimpiyatlarda spotlar sporcuların üzerine olmalı, boykot yaygarası koparan siyasilerin değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Cao, ABD'nin olası boykotuna ilişkin dün de "ABD, eğer önemli bazı alanlarda diyalog ve iş birliğinin olumsuz etkilenmesini istemiyorsa Çin'in kaygılarını ciddiye almalı, sporu siyasallaştırmaktan ve Pekin Kış Olimpiyatları'na boykot meselesini sürekli gündeme taşımaktan vazgeçmelidir." açıklamasında bulunmuştu.