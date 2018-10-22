Çin: ABD, INF'den çekilme kararı üzerinde iki kere düşünmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararı üzerinde iki kere düşünmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın INF'den çekilme kararı hakkında açıklamalarda bulunan Hua, Washington'a Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzaladığı anlaşmadan çekilme kararı üzerinde iki kere düşünme çağrısı yaptı.

Hua, anlaşmadan çekilme hakkında konuşurken Çin'den bahsetmenin tamamen yanlış olduğunun altının çizilmesi gerektiğini vurguladı.

INF'nin silahsızlanma sürecinde ilerleme kaydedilmesinde ve stratejik dengeyi ve küresel istikrarı sağlamada önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Hua, tek taraflı çekilmenin çok sayıda olumsuz sonucu olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı.

Fox News televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Daha önce New York Times gazetesi, ABD'nin anlaşmadan çekilmeyi planladığını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 22-23 Ekim'de yapması beklenen Moskova ziyaretinde Rus yetkilileri bu konuda bilgilendireceğini yazmıştı.