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Ekonomi

Çin: ABD ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısında da üzerinde durulduğu gibi, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrar ile desteklenen ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduklarını

31 Aralık 2018 12:09

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Arjantin\'de düzenlenen G-20 toplantısında da üzerinde durulduğu gibi, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrar ile desteklenen ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.
Yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ikili ilişkilerde yarım asra yakın bir zamanda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğine dikkat çeken Lu Kang, iki ülke ilişkilerinin son 40 yılda zorlu bir yolculuktan geçerek  ilerlediğini ve iş birliği alanında \"tarihi başarılara imza attığını\" vurguladı ve \"40 yıl önce ikili ticaret hacmi 2.5 milyar dolar düzeyindeydi; 2017 yılında 580 milyar doları da aştı\" dedi.
Gelişmelerin çok önemli birikimler olarak kabul edilmeleri gerektiğinin altını çizen Lu Kang, \"İki taraf da, birbirinin stratejik hedelerine tarafsız ve aynı zamanda ılıman bir şekilde yaklaşmalıdır. Aynı zamanda, iki ülkenin de stratejik iletişimi güçlendirmek için çaba göstermeleri gerekir. Bu, aynı zamanda yanlış anlama ve yargılamaları da önleyecek ve karşılıklı güveni pekişecektir\" dedi.
Çin\'in, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen  ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduğunu ekledi.

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