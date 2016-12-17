Çin, ABD deniz aracına el koydu!

Amerikalı yetkililer, bir Çin savaş gemisinin ABD'te ait bir insansız deniz aracına uluslararası sularda el koyduğunu açıkladı. ABD, Pekin yönetimini protesto etti ve el konulan aracı geri istedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Çin Denizi'nde ve Filipinler açıklarında el konulan insansız deniz aracının, suyun ısısını ve tuz oranını ölçmek için kullanıldığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, "Aracın üzerinde açıkça ABD malı olduğu ve sudan çıkartılmaması gerektiği yazıyordu" dedi.

Çin'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın Tayvan liderine telefonu tepki çekmişti

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile telefonda görüşmüş ve Washington'un 1979'da Tayvan'la resmi ilişkilerini kesmesinden bu yana süregelen geleneği bozmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı bu gelişme üzerine ABD'ye protesto notası çekmişti.

Son olayın ABD'nin Çin'in bölgede artan askeri gücüne yönelik kaygılarını daha da arttırması bekleniyor.

Bir Amerikan düşünce kuruluşunun hazırladığı ve Çarşamba günü kamuoyuna açıklanan raporda, havadan çekilen fotoğrafların Çin'in ABD'nin itirazlarına karşın, Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yedi yapay adaya silah yerleştirdiğini gösterdiği belirtilmişti.

Geçen yıl Kasım ayında B-52 tipi iki Amerikanbombardıman uçağı Spartly Adaları olarak bilinen bölgenin üzerinde uçuş yapmıştı.