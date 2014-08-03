Çin 6.1'lik depremle sallandı; en az 175 ölü!

Çin'in güneydoğusundaki Yunnan bölgesindeki Wenping kentine 11 kilometre uzaklıkta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, en az 175 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Zhaotong kentine bağlı Ludian ilçesinde yaşanan sarsıntının, yerin 12 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. Bölgede yaşayanlar depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bazı noktalarda elektrik kesintileri görüldüğü bildirildi. Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda çok sayıda binanın hasar gördüğü dikkat çekti.

Yunnan eyaleti, Çin’in güneyinde Myanmar ve Tayland sınırında bulunuyor. Dağlık olan bölgede 2012 yılının Eylül ayında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde 80’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 800’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.