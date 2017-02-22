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Spor

Çin, 50 milyon futbolcu yetiştirecek

Ülke, 2050 yılına kadar Dünyası Kupası kazanmayı hedefliyor

22 Şubat 2017 13:56

2050 yılına kadar Dünya Kupası kazanmayı hedefleyen Çin, bu amaçla 50 bin futbol akademisi kurarak 50 milyon futbolcu yetiştirecek.

Çin Futbol Federasyonu, 2025 yılına kadar ülkedeki futbol akademilerinin sayısını 50 bine çıkarmayı planlıyor.

Federasyon başkanı Wang Dengfeng yaptığı açıklamada, 2020'ye kadar 20 bin olarak hedeflenen ülkedeki futbol akademilerinin sayısını, 2025 yılında 50 bine ulaştırmayı planladıklarını belirtti.

Her akademide ortalama bin kişiye eğitim verileceğini aktaran Dengfeng, bu sayede 50 milyon futbolcu hedefine ulaşacaklarını ifade etti.

FIFA dünya sıralamasında 86. basamakta yer alan Çin'in hedefi futbolda süper güç olmak ve 2050 yılına kadar Dünya Kupası'nı kaldırmak.

 

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