"Çin 5-6 milyon kamu görevlisini işten çıkaracak"

Çin'in, gelecek iki-üç yıl içinde 5 ila 6 milyon kamu görevlisini işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin Reuters'a dayandırdığı habere göre; amaç başta kömür ve çelik sanayilerinde olmak üzere kadroları şişen sanayi kuruluşlarını yeniden yapılandırarak ekonomiyi canlandırmak.

Ancak işten çıkarmalar, parlamentonun gelecek hafta yapacağı oturum öncesinde özellikle de yoksul bölgeleri nasıl etkileyeceği konusunda büyük kaygılara yol açtı.

Ajansın konuştuğu kaynaklardan biri, hükümetin 5 milyon kamu görevlisini işten çıkarma kararının son 20 yıldır atacağı en cesur adım olacağını söyledi.

İkinci kaynak ise işten çıkarılacakların sayısını 6 milyon olarak verdi.

Her iki kaynak da, toplumsal olaylara neden olabilecek hassas konularda medyaya konuşma yetkilerinin olmadığını söyleyerek isimlerinin gizli tutulmasını istedi.

Sanayi Bakanlığı ise konu ile ilgili yorum yapmadı.

Çin'in 1998 ile 2003 yıllarında kamu kuruluşlarında yaptığı yeniden yapılandırma, yaklaşık 28 milyon kişinin işten çıkarılması ile sonuçlanmış ve bu işçilerin yeniden yerleştirilmesi hükümete 73,1 milyar yuana, yani yaklaşık 11,2 milyar dolara mal olmuştu.

Çin'in İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Weimin de kömür ve çelik sanayilerinde yaklaşık 1,8 milyon kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ancak bunun ne zaman yapılacağı hakkında bilgi vermedi.

Çin, aralarında çimento, cam ve gemi imalatı da bulunan yaklaşık yedi sektörde kapasite fazlasını da azaltmayı hedefliyor.

Hükümetin daha şimdiden gelecek üç-beş yıl içinde ham çelik üretimini 150 milyon ton dolaylarında azaltmak ve kömür üretimindeki 500 milyon ton fazlayı ortadan kaldırmak için plan yaptığı belirtiliyor.

Sanayi Bakanı yardımcısı Fang Fei, geçen hafta kömür ve çelik sektörlerinde gelecek iki yıl içinde yapılacak işten çıkarmalar için fon ayırdıklarını söyledi.

Ancak tüm bu planların yerel yönetimlerin direnişiyle karşılaşması bekleniyor.