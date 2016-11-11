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Spor

Çin 3 yılda 70 bin futbol sahası yapacak

Çin Futbol Federasyonu, futbola ilginin artması için gerekenlerin yapılacağını açıkladı

11 Kasım 2016 14:42

Milli takım düzeyinde başarı sağlamak isteyen Çin Futbol Federasyonu, 2020 yılına kadar 70 bin futbol, 20 bin de antrenman sahası yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren Çin Milli Takımı, Asya Elemeleri'nde Güney Kore'ye 3-2, Suriye'ye 1-0, Özbekistan'a ise 2-0 yenilip, İran'la golsüz berabere kaldı.

Suriye yenilgisinin ardından Çin Futbol Federasyonu teknik direktör Gao Hongbo'nun görevine son vererek, Marcello Lippi'yi takımın başına getirdi.

FIFA dünya sıralamasında 84. basamakta yer alan Çin'in hedefi futbolda süper güç olmak ve 2050 yılına kadar Dünya Kupası'nı kaldırmak.

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, futbola maddi ve manevi desteğin sürekli artacağı vurgusu yapıldı. 50 milyon yetişkin ve çocuğun futbola ilgisinin sağlanması amacıyla en az 20 bin antrenman ve 70 bin futbol sahasının 2020 yılına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

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