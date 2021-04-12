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Dünya

Çin, 25 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

12 Nisan 2021 23:00

Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 25 savaş uçağının, Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal ettiğini duyurdu.

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