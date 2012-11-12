Çin 2013'te tekrar uzaya çıkıyor

Uzay görevlerinde 21’inci yüzyılın önde gelen ülkelerinden biri olmak isteyen Çin, Haziran ayındaki tarihi başarının ardından 2013’te yeni bir insanlı uzay görevi yapmaya gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



Üç astronotunu 25 Haziran’da Tinagong-1 uzay üssüne başarıyla gönderen Çin, 2013 yazında yeni bir insanlı uzay görevi gerçekleştirecek. Reuters’ın Çin haber ajansı Xinhua’ya dayanarak verdiği bilgide, Çin Shenzhou-10 uzay aracını 2013’ün ilk yarısında uzaya göndermek istiyor.

Çin Komünist Partisi’nin 18’inci Ulusal Kongeresi’nde konuşan Çin’in insanlı uzay programının başkan yardımcısı Niu Hongguang, 2013’te uzaya gönderilecek üç kişilik mürettebatın bir kadın ve iki erkek astronottan oluşacağını açıkladı. Üç astronot, Shenzhou-10 uzay aracıyla Çin’in uzay laboratuvarı Tinagong-1’e gönderilecek. Haziran ayında gerçekleştirilen aynı görevde, Shenzhou-9 uzay aracı kullanılmıştı.

BBC, hafta sonunda verdiği bilgide Çin’in planlanan ateşlemeyi Temmuz ayında yapmasının beklendiğini belirtti. Başarılı olması halinde, Shenzhou-10, Çin’in 2003’ten bu yana gerçekleştirdiği beşinci insanlı uzay görevi olacak.



Çin'in yükselişinin sembolü



Komünist Parti’nin yeni liderlerini belirlediği kongrede açıklanan plan, dünya basınından büyük ilgi gördü. AFP haber ajansı, 2020’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) daha büyük bir istasyon inşa etmeyi planlayan Çin’in, Haziran ayında gerçekleştirdiği görevle mürettebat taşınması alanında büyük bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekti. AFP, Çin’in “Ay’a insan gönderme” projesi olduğunu da hatırlattı.

Çin hükümeti, 2013 yılının ilk yarısında Ay’a uzay aracı planı olduğunu belirtmiş, gerçekleştirilecek görevde Dünya’nın uydusundan numune toplanacağını ifade etmişti. AFP, “uzay keşfinin Çin için yükselişinin sembolü olarak gördüğünü ifade ederken, Komünist Parti’nin küresel itibar ve teknik uzmanlık alanında da uzay-havacılık alanındaki gelişmelere önem verdiğini” belirtti.

BBC ise Çin’in son dönemde giderek artan uzay çalışmalarının ardından, ISS projesine üye olmasının da gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak, ABD ile Çin arasındaki politik gerginlikler Çinli astronotların ISS’de görev yapma olasılığını bir hayli düşürüyor.