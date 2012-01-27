Cimrilikten boşanamadılar

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Hürriyet'in haberine göre, manken Tuğçe Kazaz, uğruna din değiştirip 2005’te evlendiği Yunanlı Yorgo Seitaridis’ten 2010 yılında Yunanistan’da boşandı.

Seitaridis, 2011’in temmuz ayında Şişli 4’üncü Aile Mahkemesi’ne “Tanıma ve tenfiz” davası açarak, boşanmalarının Türkiye’de de geçerli sayılmasını istedi. Ancak Kazaz ile Seitaridis’in avukatları, dört duruşmadır mahkemeye resmi belge sunamadı.





Davacı Seitaridis’in avukatı Onur Gündüz ile davalı Kazaz’ın avukatı Melis Köstekçi, dördüncü duruşmada, “Müvekkillerimize mahkemece talep edilen resmi evrakı göndermeleri için talepte bulunduk. Ancak evrakı göndermedikleri gibi vekalet ücretlerimizi de ödemediler. Bu yüzden kendilerinin vekilliklerinden istifa ediyoruz” dedi.



Bundan sonraki duruşma davetiyelerinin Seitaridis ile Kazaz’a direkt gönderilmesine hükmeden hâkim duruşmayı erteledi.