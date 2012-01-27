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Cimrilikten boşanamadılar

Tuğçe ve Yorgo, Yunanistan'daki boşanmalarının Türkiye'de de geçerli olması için dava açtılar ancak avukatları bile isyan etti

27 Ocak 2012 02:00


T24-  Tuğçe ve Yorgo, Yunanistan'daki boşanmalarının Türkiye'de de geçerli olması için açtıkları davada avukatları bile isyan etti 





Hürriyet'in haberine göre, manken Tuğçe Kazaz, uğruna din değiştirip 2005’te evlendiği Yunanlı Yorgo Seitaridis’ten 2010 yılında Yunanistan’da boşandı.

Seitaridis, 2011’in temmuz ayında Şişli 4’üncü Aile Mahkemesi’ne “Tanıma ve tenfiz” davası açarak, boşanmalarının Türkiye’de de geçerli sayılmasını istedi. Ancak Kazaz ile Seitaridis’in avukatları, dört duruşmadır mahkemeye resmi belge sunamadı.


Davacı Seitaridis’in avukatı Onur Gündüz ile davalı Kazaz’ın avukatı Melis Köstekçi, dördüncü duruşmada, “Müvekkillerimize mahkemece talep edilen resmi evrakı göndermeleri için talepte bulunduk. Ancak evrakı göndermedikleri gibi vekalet ücretlerimizi de ödemediler. Bu yüzden kendilerinin vekilliklerinden istifa ediyoruz” dedi.
 
Bundan sonraki duruşma davetiyelerinin Seitaridis ile Kazaz’a direkt gönderilmesine hükmeden hâkim duruşmayı erteledi.





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