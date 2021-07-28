Geçen yıl Koronavirüs'e yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımın ardından böbrek nakli olan Karadeniz müziğinin bilinen isimlerinden Cimilli İbo, şimdi de böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Eylül 2020’de yakalandığı Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu. Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, yoğun bakıma alındı, böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcı için dostları yardım çağırısında bulundu.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Geçen yıl Koronavirüs'e yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo, o dönem organlarında hasar oluşmuş özellikle böbrekleri çok zarar görmüştü. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.