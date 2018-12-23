CİMER'e 5 ayda 100 bin başvuru yapıldı

T24-Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine gelen yanıtta, 24 Haziran–30 Kasım 2018 tarihleri arasında CİMER’e 100 bin 164 bilgi edinme başvurusu yapıldığı, bunların yaklaşık yüzde 91’inin yasal süre içerisinde yanıtlandığı belirtildi. Yanıtta, başvuruların vatandaşların fişlenmesi ve arşiv araştırmaları ile güvenlik soruşturmalarında kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin soruya yanıt verilmedi.

CHP’li Adıgüzel, bilgi edinme başvurularına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı. Gelen yanıtta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 24 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında toplam 100 bin 164 bilgi edinme başvurusu yapıldığı, bunların yaklaşık yüzde 91’inin yasal süre içerisinde yanıtlandığı belirtildi. Yasal süresi içerisinde yanıtlanmayan başvuruların akıbetine ilişkin bir açıklamaya ise yer verilmedi.

“BEDK’nın yapılandırma süreci devam ediyor”

Adıgüzel’in 24 Haziran sonrasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun (BEDK) internet sitesine erişilememesine ilişkin sorduğu soruya gelen yanıtta ise; 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 14 üncü maddesinde değişikliğe gidildiği, BEDK’nın sekretarya hizmetlerinin Adalet Bakanlığınca yerine getirileceğinin hükme bağlandığı belirtilerek, “Kurulun teşekkülüne/yeniden yapılandırılmasına ilişkin süreçler adı geçen Bakanlığın uhdesinde devam etmektedir” denildi.

Fişleme sorusuna yanıt verilmedi

CİMER’e yapılan başvuruların vatandaşların fişlenmesi ve arşiv araştırmaları ile güvenlik soruşturmalarında kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin sorulan soruya verilen yanıtta ise, “CİMER’e iletilen başvuruların içerikleri, başvuru hareketleri veya başvuru sahibinin kişisel bilgileri, ilgili mevzuattaki ilke ve prensipler gözetilerek konunun muhatabı dışında hiçbir makam veya kurumla paylaşılamamaktadır” denildi.

Öte yandan gelen cevabı değerlendiren Adıgüzel, “BEDK’nın internet sitesinin aylardır erişime kapalı olması, buna karşın gelen yanıtta da ifade edildiği üzere yeni sisteme geçişle birlikte yapılandırma sürecinin halen tamamlanmamış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin yaratacağı sorunların öngörülemediğinin ve devlet kurumlarının bu sürece hazırlıksız yakalandığının kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

"Yurttaşların bilgi edinme haklarını zedelendi"

Vatandaşların bilgi edinme haklarının herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin korunmasının demokratik ve şeffaf bir yönetimin temel koşullarından olduğunu hatırlatan Adıgüzel, “Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne göre, Türkiye Küresel Bilgi Edinme Hakkı Endeksi’nde 111 ülke arasında 81. sırada yer almaktadır. Bu sıralama gelişmiş ülkeler arasında yer alma hedefinde olan ülkemiz için olumsuz bir sıralamadır. Önergeye konu olan aksama ve mağduriyet yurttaşların bilgi edinme haklarını zedelemiştir. Bir daha olası aksamaların olmaması için tedbirlerin alınması şarttır. Ayrıca yapılan tüm başvuruların nitelikli şekilde değerlendirmeye alınıp yasal süresi içerisinde cevaplandırılması için gereken çalışmalar yapılmalıdır” diye konuştu.