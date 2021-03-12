"CİMER'e taciz şikâyetinde bulunulduğu iddia edilmişti; AKP’li belediye başkanı Demirhan’ın istifa edeceği belirtiliyor"

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Konya Yunak'ra İcra Müdürü olarak görev yapan M.S.'nin CİMER'e AKP'li Yunak Belediye Başkanı Emre Demirhan hakkında taciz şikâyetinde bulunduğu iddialarının gündeme geldiğini yazdı. Saymaz, "Konya'nın AK Partili Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın da görevinden istifa edeceği belirtiliyor. 39 yaşındaki Demirhan, istifa için ‘sağlık' nedenlerini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

Önceki gün AK Parti Genel Merkezi'ne çağrılan Demirhan, kendisini arayan Sözcü muhabiri Müslüm Evci'ye “İstifa etmek gibi bir düşüncem var. Genel Merkez'le görüştükten sonra kamuoyuna açıklama yapacağım” dedi.

İddiaya göre ilçede İcra Müdürü olarak görev yapan M.S. adlı kadın memur geçen yıl CİMER'e şikayette bulundu. Eşinden boşandığını anlatan memur, Demirhan tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Belediye tarafından görevlendirilen yardımcı çalışanın, başkana yüz vermediği için geri çekildiğini anlattı.

Demirhan'ın kendisini defalarca sosyal medyadan eklemeye çalıştığını ve bürosunda ziyaret ettiğini belirten memur, sarkıntılık sezdiği için olumsuz yanıt verdiğini vurguladı. Kadın çalışan şunları yazdı:

“Sırf karşılık vermediğim için bu olaya karışması hükümete, partinize, seçmenlerinize zarar vermektedir. Çoğu bayanı bu yollarla makamın verdiği ağırlığı kullanarak taciz etmektedir. ‘O benim gönlümü hoş etseydi, ben de onunkini hoş ederdim' demektedir.”