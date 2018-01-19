Çimentoya 140 milyon euroluk yatırım

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta temelleri 1938 yılında atılan ve 1943 yılında hizmete giren çimento fabrikası, Brezilyalı Votorantim Cimentos\'un 140 milyon euro yatırımıyla yenilenerek kapasitesini yüzde 40 artırdı. Fabrika ilk ihracatını da ekim ayında Rusya\'ya gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük 7\'nci çimento üreticisi olan Brezilya merkezli Votorantim Cimentos\'un Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı yaptığı Sivas\'taki mevcut fabrika alanına yeni çimento fabrikası inşa etti. Yeni fabrikanın 2015 yılı Mayıs ayında başlayan inşaat çalışması yaklaşık 22 ay sürdü. Yaklaşık bin çalışanın yer aldığı proje tamamlanarak üretim çalışmaları başladı. İnşaat esnasında ise eski hat da çimento üretimine devam etti. İlk olarak 1992 yılında özelleştirilen fabrika, 2015 yılında Votorantim Cimentos bünyesine geçti. Şu anda 140 kişinin kadrolu olarak istihdam edildiği tesiste taşeronlarla birlikte 250 kişi çalışıyor.

Sivas Çimento Fabrikası Genel Müdürü Yusuf Yenigün fabrikanın yenilenmesi ile birlikte ürün çeşitlerini artırdıklarını söyledi. Yenigün \"Çimento fabrikamız Sivas ilinde hizmet edecek şekilde mart ayında devreye alındı. 140 milyon euroluk bir yatırımdı. Bu 140 milyonluk yatırımın sonucunda çevre illere de destek verecek şekilde çeşitli ürün gamlarında üretimler yaptık. Bunların içerisinde özellikle sülfata dayanıklı ve düşük alkalili çimento, bir de altın madenine özel çimento üreterek şu ana kadar hiç üretmediğimiz ürünleri de üretmiş olduk. İsteğe bağlı olarak da yeni ürünler üretmekte bir sıkıntı gözükmüyor. Bu anlamda da elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız\" dedi.

\'İLK İHRACAT RUSYA\'YA\'

Ekim ayında fabrikanın ilk ihracatını Rusya\'ya yaptığını belirten Yenigün şöyle dedi:

\"Burası, Türkiye\'ye kurulan ilk çimento fabrikalarından bir tanesi. 74 senelik bir hizmet içerisinde Sivas iline ve doğu, güneydoğu Anadolu\'ya kadar hizmet etmiştir. Ancak zaman içerisinde gerek çevresel anlamda gerekse ekonomik anlamda daha gelişmeye açık bir sektör olması nedeniyle fabrikamızı geliştirme ihtiyacı duyuldu. Dolayısıyla biz eski hattımızı kapatarak yeni bir fabrika kurmaya çalıştık ve bunu gerçekleştirdik. Ekim ayında ilk kez ihracatımızı yaptık. Rusya\'ya 3 bin ton civarında ürün gönderdik. Yine Aralık ve Ocak ayı içerisinde Kırım bölgesine çimento ihracatımız gerçekleşecek. Geçen sene ilk kez mart ayında fabrikamızı kurmamız nedeniyle tabi ki deneme ürünleri ve yeni üretime geçmemiz nedeniyle fazla satışımız olmadı. Ama önceki yıla göre satışımızı biraz artırdık. 2018 yılı içerisindeki beklentimiz ihracatla birlikte 2 katına çıkmak yönünde.\"

Fabrikanın sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini belirten Yenigün, bu alanda bir çok çalışma yaptıklarını ifade etti. Sivas\'a 16 derslikli bir okul inşaatlarının devam ettiğini belirten Yenigün \"Sosyal sorumluluk projesi anlamında da İl Özel İdaresi ile birlikte bir okul yapımına başladık. Ortaokul olarak başladı. İsmi Votorantim Ortaokulu olarak geçecek. 2018 yılının Ağustos ayında tamamlanacak\" diye konuştu.

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