Çimento sektöründe iç satışlar ilk 7 ayda yüzde 19 arttı; ihracat miktarı geriledi

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, üyelerine ait 2021 yılının ilk 7 ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılı 7 aylık dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 17,5’lik artışla 43 milyon 359 bin tona çıkarken, iç satışlar yüzde 19’luk artışla 32 milyon 985 bin tona ulaştı.

Dünya'nın aktardığına göre geçen aylarda olduğu gibi tüm bölgelerde iç satışlarda artış görülürken, yılın ilk 7 ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 21,8’i ihracata konu oldu.

İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında yüzde 12,6 oranında artarak 951 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı ise yüzde 2,5 oranında gerileyerek 23,5 milyon tona geriledi. Söz konusu ihracatın 14 milyon tonu çimento, 9,5 milyon tonu klinkerden oluştu.

Yılsonu ihracat beklentisi, 1,2 milyar dolar

Konuya ilişkin TÜRKÇİMENTO’dan yapılan açıklamada, pandemi etkisinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılı ilk yarısından sonra, 2021 yılı ilk yarısında üretim ve iç satışta baz etkisinin de yardımıyla yüksek artış oranları yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Temmuz ayında, Bayram tatilinin de etkisiyle, hem üretim hem iç satışlarda aylık bazda düşüş yaşadık. Dokuz aylık ihracat değerindeki artış sevindirici olmakla beraber klinker ihracatında düşüş görülüyor. Yılsonunda ihracat gelirimizin yaklaşık 1,2 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Global enerji fiyatlarındaki oynaklık ve arz problemi, tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar sekötrün önümüzdeki dönem gündemindeki en önemli konu olarak öne çıkmakta olup, üretim dinamiklerimizi olumsuz yönde etkileyebilecektir.” ifadelerine yer verildi.