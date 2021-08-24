Çimento sektöründen ortak açıklama: Fiyatlardaki yüzde 200 artış iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) çimento fiyatlarına ilişkin medyada çıkan haberlere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Fiyatlarda yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada, çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olduğu ifade edilerek “inşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

"Çimento fiyatları, maliyet artışının altında seyrediyor"

ÇEİS ve TÜRKÇİMENTO’nun açıklamasında çimento fiyatlarıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“2021 yılı Temmuz ayında petrokok fiyatları geçen senenin Temmuz ayına göre yüzde 270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla yüzde 193 ve yüzde 64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuru ise 6,86 TL’den 8,63 TL’ye yükselmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir."

“İnşaat sektöründeki sıkıntıların nedeni çimento sektörü değildir”

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, “İnşaat Sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da Çimento Sektörüne mâl etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat Sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir."