T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çimento ihracatının en çok artığı ülke Senegal oldu 

İstanbul,13 Kasım (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, çimento ihracatının en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi

13 Kasım 2018 20:37

İstanbul,13 Kasım (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, çimento ihracatının en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi.  
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan çimento sektörünün ilk 8 aylık verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9.8’i ihraç edildi.
Rapora göre bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. 
2017 yılının ilk aylarında yaşanan zorlu kış şartlarının, bu yıl yaşanmaması sebebiyle yılın ilk 2 ayında satışlarda yüzde 31’lik büyüme yaşandı.  
Satışlar Mart ve Nisan aylarında aylık bazda yüzde 4 ve yüzde 8 artarak normal seyrine döndü.  
Ancak Mayıs ayından itibaren son 4 ayda Ramazan ayı ve Bayramların etkisiyle satışlar aylık bazda azaldı ve Ağustos ayı sonu itibariyle devre bazında da eksi olarak gerçekleşti.  
İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine ve Gana yer aldı.  

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAKurumu TÜİKOcakAğustosSenegalABD ve HaitiMüstahsilleri Birliği TÇMBRaporaEgeDoğu Anadolu BölgesindeMartNisanMayısRamazanBayramlarınAğustosGineGana
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24