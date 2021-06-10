Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Çalbıyık: İnşaat sektörü maliyetlerini etkileyen ana unsur çimento değil

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), kamuoyunda son dönemde tartışmaya açılan "çimento fiyatlandırma politikaları" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, Çimentonun bina yapımı ve inşaat maliyetlerini etkileyen ana unsur olamadığını söyledi. Çalbıyık "Çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içerisindeki payı yüzde 2,7 ile yüzde 3,2 arasında değişmektedir. Özetle, çimento fiyatlarında bahsedildiği düzeyde artış olsa dahi, inşaat sektörü fiyatlarını etkileyecek olan malzemenin çimento olmadığı açıktır." dedi.

Çalbıyık ayrıca çimento fiyatlarındaki maliyetin yüzde 55-65'ini yakıt ve elektrik masraflarının oluşturduğunu söyledi. Suat Çalbıyık söz konusu elektrik ve yakıt masraflarındaki dışa bağımlılığa dikkat çekti.

Çalbıyık şöyle konuştu:

"Sektörümüzün yakıt tedarikinde ithalata olan bağımlılığı oldukça yüksek. Çimento sektörü birincil yakıt ihtiyacının kalori cinsinden yüzde 94’ünü, miktar cinsinden ise yüzde 92’sini petrokok ve ithal kömürden karşılarken, üretimde yoğun olarak kullanılan fosil yakıtların yüzde 92’si ithal edilmektedir.2017-2021 Mart ayı itibariyle petrokok fiyatlarında yüzde 200, elektrik birim maliyetlerinde yüzde 106, ithal kömür fiyatlarında yüzde 67,5 oranında artış görülmüş, yakıt ve elektrik maliyetlerinin yanında tesis başına işgücü maliyetleri 2017’den 2020 yılı sonuna kadar ortalama yüzde 31,2 oranında yükselmiştir."