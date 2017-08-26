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Kültür-Sanat

'Cımcılık Festivali'ne TOMA talebi reddedildi

Su savaşının yapılacağı festivalde polisle iş birliği talep edildi

26 Ağustos 2017 16:05

Adana'da Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği "Cımcılık Festivali" için talep edilen TOMA'ya İl Emniyet Müdürlüğü'nden onay çıkmadı. 

Duvar'da yer alan habere göre yüksek sıcaklarla mücadele eden Adana’da renkli bir festival organize edildi. Seyhan Belediyesi’nin Adana yöresinde “sırılsıklam” anlamına gelen “cımcılık” isminde organize ettiği festivalde katılımcılar su savaşı yapacak. Yaklaşık 35 derecede yapılacak festival için belediye kova, balon ve su tabancası dağıtımı yapacak.

"Polisle iş birliği talebi"

Belediyenin organizasyon kapsamında polis ile de işbirliği yaparak festivali daha renkli hale getirmek için İl Emniyet Müdürlüğü’nden TOMA talep etti. Belediyenin TOMA talebine emniyetten olumsuz yanıt geldi.

İkinci kez düzenlenecek festivale geçtiğimiz yıl geniş katılım sağlanmış ve renkli görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu yılki organizasyon 27 Ağustos pazar günü Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde saat 13.00’da başlayacak.

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