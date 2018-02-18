T24 LogoT24 Logo
Spor

Cimbom, liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor; işte 11'ler

Karşılaşma Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak

18 Şubat 2018 20:45

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
 
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

Belhanda cezalı

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.
Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.
 
KASIMPAŞA - GALATASARAY 

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu  
SAAT: 19.00
HAKEM: Halis Özkahya 
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Onur, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
 

ETİKETLER

KasımpaşaGalatasarayKasımpaşaspor22 haftaSüper LigSpor Toto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24