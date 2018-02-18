Cimbom, liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor; işte 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

Belhanda cezalı

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.

Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.



KASIMPAŞA - GALATASARAY

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Onur, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

