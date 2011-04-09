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Spor

CİMBOM İLE TRABZONSPOR 109. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A)

09 Nisan 2011 13:34

-CİMBOM İLE TRABZONSPOR 109. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Galatasaray ile Trabzonspor, yarın yapacakları lig maçıyla birlikte tarihte 109. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar yapılan 108 karşılaşmanın 49'unu Galatasaray, 35'ini Trabzonspor kazanırken, 24 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere yapılan toplam 108 maçta Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 kez gol sevinci yaşadı. -LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE- Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde Trabzonspor'un 9 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 73 karşılaşmanın 32'sini ''Cim Bom'' kazanırken, 23 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 18 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray toplam 93, Trabzonspor ise 82 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI- İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor, İstanbul'daki 36 maçta Galatasaray'ı yalnızca 7 kez yenerken, ''Cim Bom'' bordo-mavilileri 20 kez mağlup etmeyi başardı. İstanbul'daki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 51 golüne karşılık, Trabzonspor 37 gol kaydetti. İstanbul'da geçen sezon yapılan lig maçını Galatasaray 4-3 kazandı. -TRABZONSPOR SON 5 LİG MAÇINI YİTİRDİ- Bu sezon şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda yaptığı son 5 lig maçını da yitirdi. Sarı-kırmızılı ekip karşısında rakip sahadaki son galibiyetini tam 6 yıl önce, 10 Nisan 2005 tarihinde Miroslaw Szymkowiak ve Gökdeniz Karadeniz'in golleriyle 2-0'lık sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonra Ali Sami Yen Stadı'nda yaptığı 5 lig maçından da mağlup ayrıldı.

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