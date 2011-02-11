-CİMBOM İLE GAZİANTEPSPOR 50. KEZ İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Galatasaray ile Gaziantepspor, yarın ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında, sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 29-8 üstünlüğü bulunurken, taraflar 12 kez de eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı toplam 83 gole, Gaziantepspor 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. -SON 5 LİG MAÇINI GALATASARAY KAZANDI- İki takım arasındaki son 5 lig maçını da Galatasaray kazandı. Gaziantepspor, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında kendi evinde aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray ile ligde yaptığı 7 maçı da kazanamazken, bu süre içinde 2 kez berabere kaldı, son 5 maçı ise yitirdi. -BU SEZON 4. KEZ KARŞILAŞACAKLAR- Galatasaray ile Gaziantepspor, bu sezon 4. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip, Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki maçın ardından, 2 kez de Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Spor Toto Süper Lig'de Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki maç Kamil Ocak Stadı'nda 1-1 bitti. İki takım, (A) Grubu'ndan birlikte çıkıp, çeyrek finalde de birbirlerine rakip oldu. Çeyrek finalin ilk maçında Gaziantepspor, kendi evinde Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Rövanş maçı 2 veya 3 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Böylece bu sezon iki ekip lig ve kupada toplam 5 kez birbirleriyle karşılaşmış olacak. -GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR- Galatasaray ile Gaziantepspor, şimdiye dek Gaziantep'te 24 kez karşı karşıya geldi. ''Cim Bom'', deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 12 kez yenerken, ev sahibi ekip 5 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 7 maç berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Gaziantepspor ise 22 gol attı. Geçen sezon kendi evindeki maçı 3-2 yitiren Gaziantepspor, Galatasaray karşısında ligdeki son galibiyetini, 2006-2007 sezonunda Kamil Ocak Stadı'nda 1-0'lık skorla aldı.