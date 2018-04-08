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Spor

Cimbom, hemşehriyi transfer etmek istiyor

Sarı-kırmızılılar bir Japon futbolcuyu daha listesine aldı

08 Nisan 2018 17:25

Galatasaray, sezon sonunda çok fazla talibi olan futbolcusu Garry Rodrigues'i satabilir. Yıldız futbolcunun satılma ihtimaline karşılık Portimonense'den Nakajima'yı isteyen G.Saray'ın karşısında iki ciddi rakip var.

Bu sezon gösterdiği performansın ardından İngiliz ekiplerinin dikkatini çeken Rodrigues'in yaz aylarında satılması bekleniyor. Nagatomo'dan çok memnun olan G.Saray, Rodrigues sonrasında solda doğacak boşluğu bir başka Japon futbolcu Nakajima'yla doldurmayı planlıyor. 23 yaşındaki yıldız, bu sezon Portimonense formasıyla Portekiz Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Zaten bu formu, onun büyük takımların dikkatini çekmesini sağladı. Bu yıl ilk kez Japonya Milli Takımı'na da seçildi.

Benfica, Salvio'nun yerine istiyor

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Milli formayla 2 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı. Portekiz basını, Eduardo Salvio'yu satması beklenen Benfica'nın Nakajima'yı istediğini yazarken bu transferdeki rakiplerini de sıraladı. Record gazetesi, daha önce bu futbolcu için Benfica'nın yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifin geri çevrildiğini yazdı. Aynı şekilde Sporting Lisbon da girişimde bulunmuş ancak elleri boş kalmıştı. Record'a göre; Borussia Dortmund veya G.Saray'a gitme ihtimali daha yüksek olan bu transferde Benfica'nın ikinci kez hüsran yaşayacağı belirtildi.

Nagatomo'ya direktif

Bu transferde G.Saray'ın ekstra avantajı olarak Nagatomo gösteriliyor. Japon futbolcu, vatandaşını ikna edebilir. Haberde, G.Saray Yönetimi'nin Nagatomo'ya bu konuda direktif verdiği de belirtildi. Zaten Aslan'ın transfer hedeflerinden biri de Nagatomo'nun bonservisini almak. Inter'den kiralanan 31 yaşındaki sol bek için temaslar başladı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon sol kanadı Japonya Milli Takımı'nın iki futbolcusuna emanet etmek istiyor.

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