Cimbom, Avrupa devine diz çöktürdü

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Bu sonuçla beraber sarı kırmızılılar bir üst tura çıkma şansını arttırdı.THY Euroleague'deki ikinci galibiyetine imza atan Galatasaray Medical Park'ta, Joshua Shipp 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Luksa Andric de 16 sayı kaydetti. Kenardan gelen Cevher Özer, kritik dakikalarda öne çıkarken, CSKA potasına 9 sayı bıraktı.Sezonun ilk mağlubiyetini alan CSKA Moskova'da ise Sasha Kaun ve Alexey Shved 11'er sayıyla takımının en skorer isimleri oldu. Andrei Kirilenko, 10 sayıyla maçı tamamlarken, Milos Teodosic 8 sayı - 4 asistle oynadı.Sarı kırmızılılar, grupta beşinci maçını yine kendi evinde 22 Şubat'ta Anadolu Efes ile oynayacak. Aslan, Efes engelini geçerse gruptaki son maçında 29 Şubat'ta Olimpiakos'un deplasmanına gidecek. Bu karşılaşma Cim Bom'un bir anlamda da kader maçı olacak. Rakibini İstanbul'da 1 sayıyla farkla yenen Galatasaray bu maçı yenerse son sekize adını yazdıracak.