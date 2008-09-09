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Yaşam

CIMBIZLADIK

09 Eylül 2008 03:00

Öyle güzel konuştular ki belki duymamışınızdır diye, sizin için yazalım istedik.


Etiyopya’nın içinden miydin?

Etiyopyalılar biraz utangaç, Türkler öyle değil. Herkes çok konuşkan. Ama mesela ‘Kaç yaşındasın, nereden geldin’ diye soran insan, yarın yine aynı soruları soruyor.”
Etiyopya kökenli Milli atletimiz Elvan Abeylegesse


Öldüren beğeni

“Bir şey beğenirsem onun tüm bedenlerini alırım. Böylece benden başkasında görme olasılığım azalır.”  Cem Yılmaz


Yoksa ağzını bozabilirdi!

“Ayol manyak, şimdi canlı yayındayım”  Bülent Ersoy


Kendisinden çok emin bir bay!

“Eşimin fotoğraflarını görünce onunla gurur duyuyorum. İvana Türkiye’nin en güzel bayanı.”
Metrocity’nin ortaklarından Yurdal Sert


Ne de olsa ucunda dayak var!

“15 yıldır bir tek içki yasaklama şikâyeti gelmemiştir”  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek


Türkiye’de olabiliyor da

“Ne ben, ne de arkadaşlarıma Türkiye’den siyasi baskı yapılmadı. Baskı yapılamaz zaten, burası Almanya”  Deniz Feneri yolsuzluğu davasına bakan Alman Savcı Kertsin Lotz


Camı açık tutuyor yani…

“Lombarghini ile gezerken kızlar camdan içeri telefon numarası atıyor”  İşadamı Ali Ağaoğlu


Ne dik bakanımızsın sen…

“Bazıları gak guk, diyor biz hep dik duranlardanız.”  Kürşad Tüzmen


Yine de iyi dayandın be Şaban!

“Benim üzerimden Genel Başkanımıza, benim üzerimden partime yönelik yapılan bu saldırıya daha fazla tahammül etmem mümkün değil.”
Belgeli rüşvet suçlamalarına karşı üç hafta direndikten sonra AKP MYK’dan istifa eden Şaban Dişli


İyileşecek mi doktor?

“Demokrasimiz hasta”  Cemil Çiçek


NASA duymadan paltoları hazırlayın

“Vatandaş ‘Suyumuzu soğutturn, havamızı da soğut’ dedi. Adana’yı zeplinlerle gökyüzünden soğutacağız”  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı


Sağ baştan say

“Sahi Türkiye’de ne kadar solcu var?” Hasan Celal Güzel

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