Çim heykellere kışlık elbise!

Kazakistan'da hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkilemeye başladı.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı ile Bayterek arasında bulunan ve Astana'yı ziyaret eden turistlerin büyük ilgi gösterdiği parktaki çim heykeller, havaların soğuk gitmeye başlaması üzerine kışlık elbiselerle koruma altına alındı.Parkta bulunan Kazak çadırı, Kazak savaşçısı, ona su ikram eden köylü kızı, güreşen iki adam gibi çim heykellere, Kazak desenlerinin işlenen elbiseler giydirildi. Kazak yetkililer, insan figürlerinin işlendiği çim heykellerin yanı sıra 3 deve, 2 fil, 2 zürafa ve bir kuşa da elbise giydirdi. Çim heykellerin boyunlarına atkı, başlarına şapka da takıldı.