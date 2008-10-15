Cim-Bom’dan süper çalım





Ezeli rekabette futbolda sık sık görmeye alışık olduğumuz transfer çalımı bu kez filede yaşandı. Aslan, Kartal’ın prensip anlaşması yaptığı ABD’li Nnamani’yi renklerine kattı



Bu sezon yükseldiği Bayanlar Voleybol Birinci Ligi’nde zirveye oynayacak güçlü bir ekip kurma planları yapan Galatasaray, futbolda şahit olduğumuz transfer çalımını bu kez filede attı ve ezeli rakibi Beşiktaş’ın prensip anlaşması yaptığı ABD’li Nnamani’yi elinden kaptı.



İtalya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa’nın bir çok ünlü takımının transfer listesinde ilk sırada yer alan Nijerya asıllı ABD’li milli smaçör Ogonna Nnamani sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalamak üzere dün İstanbul’a geldi.



2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan ABD Milli Takımı’nın da smaçörlüğünü yapan Nnamani, geçen sezon İtalya’nın Asystel Novara ekibinde forma giymiş ve takımının Avrupa çapındaki başarılarında önemli rol oynamıştı.



Mücadele edeceği ilk yılında şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturabilmek için daha önce Sırbistan Milli Takımı’nın starı Nataşa Krsmanoviç ile anlaşan Galatasaray, ABD’li dev smaçör Nnamani’nin transferiyle bu iddiasını oldukça güçlendirmiş oldu.



Nnamani kimdir?



ABD Bayan Voleybol Takımı’nın hücumdaki en etkin silahlarından biri olan 25 yaşındaki Ogonna Nnamani, filenin dünyaca ünlü smaçörlerinden. Bayanlar Grand Prix finallerinde de en skorer oyuncular listesinde üst sıralarda yer alan Nnamani’nin smaç yüksekliği 3.15 metre.





