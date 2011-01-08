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Spor

CİM BOM'DAN ARENA'YA ÖZEL FORMA İSTANBUL (A.A)

08 Ocak 2011 12:21

-CİM BOM'DAN ARENA'YA ÖZEL FORMA İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Galatasaray Kulübü, 15 Ocak Cumartesi günü Türk Telekom Arena'nın açılışında oynanacak Galatasaray–Ajax maçına özel logolu formalar hazırladı. Adidas ile yapılan ortak çalışma sonucunda sarı-kırmızılı takımın bu sezonki 4. forması olan 3 çubuklu forma hem klasik Galatasaray logosu, hem de açılış maçına özel hazırlanan logonun yer aldığı özel bir tasarımla üretildi. Sınırlı sayıda üretilen ve Türk Telekom Arena açılış maçında Galatasaray takımı tarafından sadece o güne özel kullanılacak olan bu formanın yalnızca 250 adeti sadece www.gsstore.org resmi satış sitesi üzerinden 175 liraya satışa sunuldu.

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