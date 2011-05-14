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Spor

CİM BOM YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR İSTANBUL (A.A)

14 Mayıs 2011 14:41

-CİM BOM YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanma hakkına sahip 6 bin 988 üyenin, 24 ayrı sandıkta oy kullanabileceği seçimlerde, oy verme işlemi saat 15.00'e dek devam edecek. Üyeler seçimde, Mehmet Helvacı için kırmızı, Ünal Aysal için sarı, Turgay Kıran için de gri renkli oy pusulalarını kullanıyor. -ADAY LİSTELERİ- Galatasaray'da başkan adayları Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran'ın yönetim kurulu aday listelerinde yer alan isimler şöyle: Ünal Aysal ----------  Asil: Semih Haznedaroğlu, Ali Dürüst, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Mete Başol, Refik Arkan, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Aka Gündüz Özdemir, Adnan Nas Yedek: Ahmet Ocaklı, Abdurrahim Albayrak, Emir Sarıgül, Mehmet Cibara, Necati Demirkol Mehmet Helvacı -------------- Asil: Münir Hamamcıoğlu, Dursun Buğra, Şerif Kaynar, Ahmet Suat Ertem, M.Nedim Ölçer, Doğan Yalçınkaya, Vedat Eşkinat, Atilla Kınay, Mecit Mert Çetinkaya, Ahmet Işık Aykut  Yedek: Giray Güngör, H.Selim Sanver, İbrahim M. Okumuş, Serdar Ciner, M.Murat Yücaoğlu Turgay Kıran ------------  Asil: Ahmet Özdoğan, Emel Çabukoğlu, Ozan Korkut, Tuncer Hunca, Orhan Sürek, Metin Öztürk, Pelin Atılgan Çobanoğlu, Cenap Yener, Ömer Tümay, Serol Acarkan  Yedek: Gözde Büyükeroğlu, Zeynep Banu Dalaman, Mehmet Emir Oflaz, Murat Bekdik, Cemal Murat Akar

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