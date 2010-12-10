-CİM BOM ALİ SAMİ YEN'DE SON MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren maçlarını yeni stadı Türk Telekom Arena'da oynayacak olan ''Cim Bom'', Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, üst sıralara tırmanmak istiyor. Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbi maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor ile 11 Ocak 2011 Salı günü yapacağı karşılaşmayla bu stada veda edecek. Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde açılışı yapılacak Türk Telekom Arena'ya taşınacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Milan Baros ile tedavisi sürdürülen Mustafa Sarp, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Son iki haftadır takımla birlikte çalışan Arda Turan'ın ise Gençlerbirliği karşısında görev alması bekleniyor. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yunus Yıldırım yönetecek. -GENÇLERBİRLİĞİ İLE 79. MAÇ- Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 79. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye kadar yapılan 78 maçta, sarı-kırmızılılar 43, kırmızı-siyahlılar ise 19 galibiyet elde etti. Taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın toplam 135 golüne, Gençlerbirliği 83 golle yanıt verdi. İki takım arasında geçen sezonki maçları Galatasaray İstanbul'da 1-0, Gençlerbirliği de Ankara'da 2-1 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında 26-5 galibiyet üstünlüğü sağladı. Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 77 gol atarken, Gençlerbirliği ise buna 35 golle karşılık verebildi. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962 ve 2000-2001'de de 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.