Çim adamlar iş başında

Birçok futbol severin hayalindeki işi yapıyorlar. Bir derbi maçında kim saha içinde olmak istemez ki? Üstelik fena da kazanmıyorlar. Yaptıkları iş dışarıdan basit görünebilir. Oysa bir tekniği var. Adı, topuk tedavisi.



Görevleri ilk yarıda bozulan, kopan, yırtılan çimleri devre arasında düzeltmek. Hürriyet’ten Hakan Gence’nin haberine göre, iş, havalı olduğu kadar da önemli: Çim sahada kapatılmayan boşluklar sakatlanmalara, yaralanmalara hatta sebepsiz gollere neden olabiliyor. Saha içinde toprak kalkmalarına en çok orta saha, hakem koşu yolları ve kale önünde rastlanıyor. Topuk tedavisine ihtiyaç hava şartlarına da bağlı. Yağışlı havalarda ıslak zemindeki toprak daha sık yerinden kalkıyor. Ve çimlere basan adamlara daha fazla iş düşüyor. Mesela son Galatasaray-Hacettepe maçı öncesi inanılmaz yağmur yağmıştı. Çalışanlar çok yoruldu. Çünkü asıl iş, maç sonrasında. Çimlere ince tedavi 3-5 gün alıyor. Futbolcular gibi maç başına para kazanıyorlar

Topuk tedavisi yapan adamların işyeri statlar. Haftada bir gün izin kullanıyorlar. Her gün sabah 8’de işe geliyorlar. Akşama kadar statla ilgileniyor, maçlardan bir gün önce çim biçme makineleriyle çimleri düzeltiyorlar. Maç günü çalışmaya sabahın çok erken saatlerinde başlıyorlar. Önce çime desen veriliyor. Sonra sahanın çizgileri çiziliyor. Direkler ve korner bayrakları takılıyor. Saat 10’da saha son halini alıyor. Yemek ve yol ücretiyle maaşları 1200 lira. Tıpkı futbolcular gibi sahaya çıktıkları her maç için de ayrı para kazanıyorlar. Aylık kazançları 1500 lirayı buluyor.



Bu bir Ordu mesleği



Statlara çim hizmeti veren Spor Yapı şirketi 1992’de kuruldu. Firmanın ilk çim bakım elemanlarından biri Ordulu. Bu iş Ordu’da kulaktan kulağa yayılınca şirketin personelinin yüzde 60’ı Ordulu olmuş. Beşiktaş İnönü, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri, Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu, Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul Olimpiyat Stadyumu, Beylerbeyi Stadı’nın çim bakımını onlar yapıyor.



‘Adrenalinim yükseliyor’



İsa Akkaya (38), Ordulu, Orduspor’u tutuyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışıyor. 10 yıldır stat bakım işinde ama sahaya çıkarken hâlâ heyecanlanıyor: “Binlerce kişinin önüne çıkmak adrenalinimi yükseltiyor. Benim yerimde olup bu işi yapmak isteyen çok arkadaşım var.”



‘Fevzi topu kaçırınca bizi suçladılar’



Mehmet Ali Semizoğlu (39) Ordulu ve 12 yıldır bu işte. Çim bakım işlerine karşı her zaman bir sempatisi olmuş. Şirketlerin bahçe işleriyle uğraşmış. Bir akrabasının aracılığıyla da saha işine başlamış. Şimdi BJK İnönü Stadyumu’nda çalışıyor: “İlk zamanlar sahaya şortla çıkıyorduk. Acayip bir şeydi. Zamanla alıştım. Sahaya çıktığımızda bize tezahürat yapanlar oluyor. En çok “Spor Yapı buraya buraya” diye bağırıyorlar. Ama kulak asmıyoruz. Zaten maçta çimlerdeki boşluklardan başka bir şey göremiyorum. Bunun bir ayrıcalık olduğunu biliyorum. 2000 yılının Nisan ayında Beşiktaş Galatasaray arasındaki şampiyonluk maçında Fevzi topu ayağının altından kaçırdı, çimciler suçlandı. Ama bizle bir alakası yoktu.” İş kazaları da olmuyor değil: “Futbolcuların ısındıkları sırada toplardan biri kafama denk geldi. Dünyam karardı.”



‘Rakip takımın sahasını düzeltme diye espri yapıyorlar’



Selami Aşçı (32), dokuz yıldır bu işte: “İşin en güzel yanı futbolcuları yakından görmek. Çok havalı bir işimiz var. Arkadaşlarım bazen espriyle karışık, rakip takımın sahasında kalkan çimleri düzeltme, gibi şeyler söylüyor. Fakat biz tarafsızız. Bu bizim mesleğimiz. “



‘Sorun neredeyse oraya odaklanıyoruz’



Davut Semizoğlu (29) yedi yıldır çim işinde. Ali Sami Yen Stadyumu’nda çalışıyor. Sahaya çıkarken onu en çok derbi maçlarındaki tezahüratlar heyecanlandırıyor: “Kalp atışlarım artıyor. Maçlarda sahaya 6-9 kişi çıkıyoruz. Sorun neredeyse oraya odaklanıyoruz.”