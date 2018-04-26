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Cilvegözü'nden Suriye'ye ihracat devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yapılan ihracat devam ederken yılbaşından bu yana 27 bin 150 TIR’ın çıkış yaptığı bildirildi

26 Nisan 2018 18:57

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yapılan ihracat devam ederken yılbaşından bu yana 27 bin 150 TIR’ın çıkış yaptığı bildirildi.
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalında oluşan güvenli bölge nedeniyle ihracatın aksamadan devam ettiğini söyledi. Aralarında, çoğunluğu gıda maddesi olmak üzere demir, çimento, motorin, benzin ve LPG ile sanayi ürünleri de bulunan ihracat ürünlerinin devam ettiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılı başından bu yana 27 bin 150 TIR’ın çıkış yaptığını söyleyen Zaroğlu, iharacatın ilerleyen günlerde daha da artacağını kaydetti. 

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