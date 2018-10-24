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Cilvegözü'nde 3 km TIR kuyruğu 

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan İdlib’e yapılan ihracat ve insani yardım malzemesi taşıyan TIR'lar yaklaşık 3 kilometre kuyruk oluşturdu

24 Ekim 2018 18:41

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan İdlib’e yapılan ihracat ve insani yardım malzemesi taşıyan TIR\'lar yaklaşık 3 kilometre kuyruk oluşturdu.
İdlib\'e yapılan ve Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye yüklerini boşaltan TIR’ların hareketliliği devam ediyor. Günde 300’ün üzerinde TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’nden bir yandan insani yardım malzemesi yüklü, diğer yandan da ihracat malı yüklü TIR’ların gidişi devam ediyor.  Yoğunluğun yaşandığı gümrükte 3 km TIR kuyruğu oluştu.

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