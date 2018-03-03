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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Mehmet YİRUN-Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, sınırın diğer tarafında yaşanan çatışmalar nedeniyle geçişlerine izin verilmeyince 3 kilometrelik kuyruk oluştu

03 Mart 2018 13:36

Mehmet YİRUN-Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye\'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'lar, sınırın diğer tarafında yaşanan çatışmalar nedeniyle geçişlerine izin verilmeyince 3 kilometrelik kuyruk oluştu.
Türkiye\'nin değişik illerinden aldıkları ihraç yüklerini götürmek için Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelen araçların, Suriye tarafındaki çatışmalar nedeniyle geçişlerine izin verilmedi. Bu nedenle 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Kapının açılmasıyla araçların geçişine yeniden izin verildi.
Sınır kapısında bekleyen sürücülerden Ahmet Canoğlu, \"Bir gün bekledik, yaşanan sıcak temaslardan dolayı. Suriye tarafında bir günlük sorun olmuş. Bu sorun giderilmesiyle tekrar açıldı\" dedi.

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