Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'den geçişlere kapatıldı. Yardım kuruluşları görevlileri, doktor, yaralı ve acil hastaların ise yasak dışında tutulacağı bildirildi

Radikal'de yer alan habere göre; Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan pasaportla ortalama günlük 200 Suriyeli'nin Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilirken kapının kapatılmasıyla ilgili alınan kararın ne zamana kadar geçerli olduğu ve gerekçesi açıklanmadı. Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen Suriyeliler'in çıkışları rutin olarak devam ederken, tampon bölgeye yardım malzemesi götüren araçların da giriş çıkışına herhangi bir sınırlama getirilmediği aktarıldı.