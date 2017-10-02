Cilvegözü bombacılarına ceza yağdı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda 5\'i Türk vatandaşı 18 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının Suriyeli 2 sanığına 18\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 1\'er kez müebbet, 24\'er kez 13\'er yıl hapis ile 8\'er yıl ve 100\'er bin lira idari para cezası verildi, tutuksuz 2 sanık ise beraat etti, bombayı patlatan Suriyeli ise halen aranıyor.

Suriye\'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye\'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013\'te Suriye\'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3\'ü çocuk 18 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Çok sayıda araç ile çevredeki binaların hasar gördüğü patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, bombalı aracın getirilmesine yardım ettikleri öne sürülen Suriyeli 36 yaşındaki Yusuf Bakır ile aynı yaştaki eşi Zübeyde Şuayyip, Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye\'deki evlerinden alınıp sınırda MİT\'e teslim edildi. Bombayı patlattığı iddia edilen Suriyeli 28 yaşındaki Wael Shikh Rahim kaçarken, Bakır\'ın ağabeyi 45 yaşındaki Ahmet Bakır, 51 yaşındaki İsmail Zekeria ve patlamada kullanılan telefonların sim kartını sattığı ileri sürülen Türk vatandaşı 44 yaşındaki Rahmi Balcı da Hatay\'da yakalandı. 5 şüpheli, tutuklandı sonradan Zübeyde Şuayyip, itirafta bulunup Pişmanlık Yasası\'ndan faydalandı ve tahliye edildi. Yargılama sırasında da İsmail Zekeria ve Rahmi Balcı tahliye edildi.

Hatay 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Suriyeli tutuklu sanıklar Ahmet Bakır, kardeşi Yusuf Bakır ile tutuksuz sanıklardan Rahmi Balcı katılırken İsmail Zekeria ise duruşmaya gelmedi. Wael Shikh Rahim\'in halen arandığı bildirilirken duruşmada son savunmalarını yapan tutuklu Suriyeli kardeşler, iddiaları kabul etmeyip, beraatlerini istedi. Cumhuriyet Savcısı\'nın hazırladığı mütalaada, eylemle devletin birliği ve ülke bütünlüğünün bozulmaya çalışıldığı, Suriyeli muhaliflerin ikmal yollarını kesmeyi amaçlayan eylemin aynı zamanda ülkede kargaşa yaratmayı, ülkede yaşayan Suriyelilerle Türk vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçladığı kaydedilerek, sanıkların yasada öngörülen cezalara çarptırılması talep edildi.

KARDEŞLERE AĞIR CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Bakır ile Yusuf Bakır\'ı \'bombalama suretiyle adam öldürme\' suçundan 18\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, \'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma\' suçundan 1\'er kez müebbet, \'bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 24\'er kez 13\'er yıl hapis cezası, \'patlayıcı madde bulundurmak\' suçundan da 8\'er yıl ve 100\'er bin lira idari para cezasına çarptırdı. Halen firarda olan Wael Shikh Rahim\'in dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ahmet Zekeria,

Rahmi Balcı hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

FOTOĞRAFLI