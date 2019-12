Cilt yaşlanmasına karşı maydanoz yiyin

Cildinizin yaşlanmasını ertelemek için doğal ve doğru besinler tüketmek gerekir. Özellikle A, B2, B6, C ve E Vitaminleri ile Omega 3 cildinizin yaşlanmasını geciktirirken aynı zamanda cildinizi dış etkenlerden de korur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, beslenme programımızda yer vermeniz gereken vitamin desteklerini şöyle sıralıyor:



Maydanoz yiyin



Vitamin A: Cildimizi ve deriyi korur. En zengin A vitamini kaynaklarımız havuç, kayısı, kırmızıbiberdir.



Vitamin E: Kan dolaşımını düzenleyici etkisi ve cildin yaşlanmasını önleyen vitamindir. Bu açıdan kozmetik sanayide de kullanılmaktadır. En önemli E vitamini zeytinyağı, fındık, fındık yağında bulunur.



Vitamin C: Vücudumuzun direncini arttırır. Cildi güzelleştirir, Zengin C vitamini kaynakları; limon, portakal, mandalina, kivi, greyfurt, biber, maydanoz, kuşburnu, salatalık, şalgamdır.



Yenilenme sağlıyor



Vitamin B2: Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, cildi dış etkenlerden koruyarak yenilenmesine yardımcı olur. En yoğun B2 vitamini içeren yiyecekler; süt, yoğurt, yumurta ve kuru baklagillerdir.



Vitamin B6: Yaşlanma etkilerine karşı cildi korur ve yenilenmesine yardımcı olur. En zengin kaynakları et, balık ve kuru meyvelerdir.



Omega 3: Lenf dolaşımını düzene sokarak cildin kendini yenilemesini sağlar. En zengin kaynağı balıktır. Yulaf, sarımsak, soğan ve zeytinyağında da bulunur.