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Sağlık

Cilt yaşlanmasına karşı maydanoz yiyin

Cildinizin yaşlanmasını ertelemek için doğal ve doğru besinler tüketmek gerekir.

27 Şubat 2009 02:00

Cildinizin yaşlanmasını ertelemek için doğal ve doğru besinler tüketmek gerekir. Özellikle A, B2, B6, C ve E Vitaminleri ile Omega 3 cildinizin yaşlanmasını geciktirirken aynı zamanda cildinizi dış etkenlerden de korur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, beslenme programımızda yer vermeniz gereken vitamin desteklerini şöyle sıralıyor:

Maydanoz yiyin

Vitamin A: Cildimizi ve deriyi korur. En zengin A vitamini kaynaklarımız havuç, kayısı, kırmızıbiberdir.

Vitamin E: Kan dolaşımını düzenleyici etkisi ve cildin yaşlanmasını önleyen vitamindir. Bu açıdan kozmetik sanayide de kullanılmaktadır. En önemli E vitamini zeytinyağı, fındık, fındık yağında bulunur.

Vitamin C: Vücudumuzun direncini arttırır. Cildi güzelleştirir, Zengin C vitamini kaynakları; limon, portakal, mandalina, kivi, greyfurt, biber, maydanoz, kuşburnu, salatalık, şalgamdır.

Yenilenme sağlıyor

Vitamin B2: Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, cildi dış etkenlerden koruyarak yenilenmesine yardımcı olur. En yoğun B2 vitamini içeren yiyecekler; süt, yoğurt, yumurta ve kuru baklagillerdir.

Vitamin B6: Yaşlanma etkilerine karşı cildi korur ve yenilenmesine yardımcı olur. En zengin kaynakları et, balık ve kuru meyvelerdir.

Omega 3: Lenf dolaşımını düzene sokarak cildin kendini yenilemesini sağlar. En zengin kaynağı balıktır. Yulaf, sarımsak, soğan ve zeytinyağında da bulunur.

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