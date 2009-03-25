Cilt sorunlarınızın çözümlerini öğrenin

Cilt, kış sonrası uygulanacak yenileyici bakımlarla elbette bahara hazırlanabilir; ancak cildin derdi büyükse, tıp ve kozmetik dünyasının elindeki silahlardan faydalanmak gerekir!

Lekeler,kırışıklıklar, kızarıklar,akneler, kılcal damarlar… Sorunlar ve çözüm yollarını Dermatolog Dr. Ahmet Günay anlattı.



Cilt sorunlarına faydalı çözümler



İnsanın kendiyle ve kusurlarıyla barışık olabilmesi elbette şahane bir şey! Örneğin, yaşlanmayı dert görmeyen, kırışıklıklarını sevdiğini söyleyen kadınlara siz de imrenmez misiniz?

Ancak, kırışıklıklar zamanından önce yüzünüzde belirmeye başlarsa ya da lekeleriniz her geçen gün artarsa, “Ben lekelerimi de kırışıklıklarımı da çok seviyorum” demek herkes için kolay

olmaz; hele hele bir Scarlett Johansson filmi izledikten ve porselen gibi bir yüzün yeryüzünde var olduğunu bildikten sonra…



Sizin de yüzünüzde kabullenemediğiniz, artık görmek istemediğiniz kusurlar varsa, her birinin çözüm yolları olduğunu bilmelisiniz.



Cildiniz erken yaşlanmasın



Ruh yaşınız 25, gerçek yaşınız 35’ken, cilt yaşınızın 45 olması hiç de hoş olmaz! Güneş ışınları, sigara içmek, fazla alkol tüketmek, ağır makyaj yapmak gibi faktörler, erken yaşlanmaya yol açıyor.



Alternatif yöntemler:



İçeriğinde zeytinyağı gibi doğal ve parafin gibi kimyasal maddelerin karışımlarından elde edilen dermakozmetik kremlerle cildinizi destekleyebilirsiniz.



Cilt altındaki kolajenin azalması, yaşlanmanın önemli bir nedeni… Cilde kolajen desteği sağlamak amacıyla günümüzde en sık kullanılan anti-aging yöntemlerinden biri ise, somon DNA’sı ve çeşitli vitamin enjeksiyonları.



Lazer ve peeling yöntemlerini de deneyebilirsiniz!



Göz çevresi, alın bölgesi ve iki kaş arasındaki kırışıklıklar için günümüzdeki en etkin tedavi yöntemi, botoks. Ancak botoksun mutlaka bu konuda eğitim almış bir uzman tarafından uygulanması şart!



Lekelerle vedalaşın



Beyaz lekeler, vitiligo ve mantar gibi önemli cilt hastalıklarının habercisi olabiliyor. Koyu lekelenmeler ise iki gruba ayrılıyor: Hormonal etkenlerin rol oynadığı, doğum sonrasında ortaya çıkan lekeler ve cildin yaşlanması sonucu oluşan lekeler.



Alternatif yöntemler:



Beyaz lekeler için genellikle, yüzde 50 oranında başarıya ulaşılan PUVA (Psoralen Ultra Violet A) yönteminden faydalanılıyor. Güneş enerjisinde bulunan A ışınlarının kullanıldığı bu uygulama, özel kabinlerde yapılıyor, sadece birkaç dakika sürüyor!



A vitamini içeren kremler de beyaz lekelere karşı etkili oluyor.



Doğum sonrası oluşan lekeler için lazer uygulaması veya renk gideren etkiye sahip kremler denense de, çok da başarılı sonuçlar elde edilemiyor. Sınırları daha belirgin olan ve yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan lekeler, lazer veya peeling’le yok edilebiliyor.



Aknelere savaş açın



En sık karşılaşılan cilt sorunlarından biri olan akne, ergenlik çağında yoğun olmakla birlikte, tüm yaşlarda görülebiliyor!



Alternatif yöntemler:



Genellikle antibiyotikler, cildi kurutan peeling özelliğine sahip kremler veya doğum kontrol hapları ile tedavi ediliyor.



İnatçı aknelerde, ağızdan alınan A vitamini türevi ilaçlar fayda sağlıyor. Ancak dermatolog kontrolünde tedavi edilmesi gerekiyor.



Akne izleri uğraştırabiliyor. Meyve asitleriyle yapılan peeling’ler ya da doku kaybının oluştuğu izlerde, daha ağır peeling ve lazer tedavisine başvuruluyor.



Kılcal damarları rötuşlayın



Genellikle örümcek ağı şeklinde, kahverengi veya kırmızı renkte olan kılcal damarların yüzde 80’i burnun üzerinde, kanatlarında veya bu bölgeye yakın yerlerde ortaya çıkıyor. Damarların cilde yakın olması, yaş faktörü, zararlı güneş ışınları, hamilelik, alkol ve östrojen alımı gibi nedenler, kılcal damar oluşumuna yol açan etkenlerden… Herhangi bir tıbbi tedavigerektirmiyor. Lazer tedavisi ile bu tip yüzeysel damarlar tek bir seansta bile yok edilebiliyor.









