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Sağlık

Cilt kusurlarınızı gizleyin

Leke,iz,varis ve kılcal damarları kapatan ipuçlarını dikkate alın ve uygulayın.

01 Eylül 2009 03:00

Cilt kusurlarınızı kamufle etmek için saatlerce ayna karşısında vakit mi geçiriyorsunuz? Öyleyse, varis, leke ve kılcal damarları kapatan ipuçlarını uygulamanızın zamanı geldi demektir.

Lekeler, cildin hassas olduğu, güneş ve kimyasal maddelerle en fazla temas eden bölgeleri başta olmak üzere vücudun her bölgesinde görülebiliyor. İşte, bu sevimsiz kusurları kapatmak için öneriler.

Derilerden kurtulun

Peeling yaparak, cildinizin dokusuna sadece bir seferde bile, eskisine kıyasla çok daha güzel bir görünüm verebilirsiniz. Ölü derileri attıktan sonra incelen cilt, daha şeffaf görünüyor. Özellikle de daha kuru olan bölgeler, diğer yerlere kıyasla daha koyu görünmüyor.

Selülitlerle savaşın

Fazla güneşte kalmak selüliti artırabiliyor; bu nedenle güneş koruyucu kremlerde yüksek faktörlüleri tercih etmelisiniz. Ayrıca, uzmanlar doğal kıllı bir vücut fırçası kullanarak, selülitli bölgelerin, cilt kuruyken fırçalanıp uyarılmasını öneriyor.

Cildinizi nemlendirin

Makyaja başlamadan önce mutlaka nemlendirici kullanın. Bunun için, çok amaçlı multivitaminli kremleri tercih edin. Bu uygulama, makyajın kolaylıkla yayılmasını ve kalıcı olmasını sağlar.

Makyaj yapın

Şimdi sıra vücudunuza da makyaj yapmanızda. Bacaklara özel fondöten, ışıltı veren ve kusurları kamufle eden kremler, anında bronzluk sağlayan spreyler bu iş için ideal.



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