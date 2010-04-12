Cilt kanserini yok eden aşı

T24 - Bilim dünyası rahimağzı kanserinin ardından bir kanser türü için daha aşı geliştirdi.



Chicago Rush Üniversitesi uzmanları aşının her 100 hastanın 16’sında kanseri tamamen ortadan kaldırdığını, 25’inde de tümörleri yarı yarıya küçülttüğünü açıkladı



ABD’de geliştirilen “OncoVEX” isimli aşının tümörlü hücrelere savaş açarak vücutta bulunan melanom deri kanserini yok ettiği açıklandı. Uzmanlar, en ölümcül deri kanseri türü olan melanomu, sağlıklı hücerelere zarar vermeden vücuttan atan aşının her yıl binlerce hastanın hayatını kurtaracağını vurguladı.



Tümör hücreleri çoğalmak için hücreleri parçalarken OncoVEX sağlıklı hücrelerin parçalanmasının önüne geçerek kanseri yok ediyor. Rush Üniversitesi’nde görevli Doktor Howard Kaufman aşının yalnızca hastalığı erken teşhis edilmiş kişileri iyileştirmediğini, hastalığı ilerlemiş kanser hastalarına da olumlu etkilerde bulunduğunu, vücuttaki kanserli hücreleri yok ettiğini söyledi.





100 hastadan 16’sını kurtarıyor



Dr. Kaufman “Bizi burada asıl şaşırtan durum yapılan aşının yalnızca iğnenin enjekte edildiği hücreyi değil aşının kan dolaşımına girerek vücutta ulaşamayacağımız diğer kanserli noktaları da iyileştirebilmesidir” dedi.



Aşının geliştirilme aşamasında yapılan araştırmalar sonucunda kendilerine 6 ile 9 aylık ömürleri kaldığı söylenen 50 hastanın yüzde 16’sının kullanılan aşı sayesinde tamamen iyileştiği belirtildi. Bu hastaların 4 yıldır sağlıklı olduklarını açıklayan uzmanlar buna ek olarak araştırmaya katılanların yüzde 28’inin tümörünün yarı yarıya azaldığının altını çizdiler. Diğer kanser tedavilerinden farklı olarak aşı vücuda enjekte edildikten sonra hasta herhangi bir sıkıntı yaşamadan günlük hayatına devam edilebiliyor. Hasta aşıyı 2 hafta aralarla 24 seansta ya da hastalık yok olana kadar olmalı. Aşıyı üreten BioVex şirketi ilacı piyasaya sürmeden önce 400 hasta üzerinde daha deneme yapacaklarını açıkladı.





Büyük umut



En tehlikeli kanser türlerinden olan cilt kanseri için geliştirilen aşı büyük umut oldu. Aşıyla genetik ya da güneş ışınlarından kaynaklanan melanom engellenecek.





