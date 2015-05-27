Cilt kanserine yeni tedavi yöntemi

Uçuğa neden olan herpes virüsünün genetiğini değiştiren araştırmacılar cilt kanserinin tedavisinde umut veren yeni bir yöntem geliştirdi.

Genetiği değiştirilmiş virüs normal hücrelere zarar vermiyor, ancak tümöre enjekte edildiğinde çoğalarak kanserle mücadele eden bir salgı yayıyor.

Journal of Clinical Oncology adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçları, bu yöntemin bazı melanom hastalarının ömrünü uzattığını gösterdi.

Henüz uygulama ruhsatı bulunmayan tedavi yöntemi, bir yandan kanser hücrelerini yok ederken, bir yandan da bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

İlk kez virüs kullanıldı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD ve Avrupa'da melanoma karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bazı tedaviler bulunuyor. Ancak T-Vec adı verilen yeni yöntemde melanom tedavisinde ilk kez bir virüs kullanıldı.

ABD, İngiltere, Kanada ve Güney Afrika'dan gelişigüzel seçilen ve ameliyat olması mümkün olmayan 436 hasta üzerinde yapılan deneme, ayrıca bu türdeki en geniş kapsamlı deneme niteliğinde.

Denemenin İngiltere'deki bölümüne başkanlık eden Prof. Kevin Harrington, virüs tedavisi doğrudan kanserli hücreleri hedef aldığı için geleneksel kemoterapi ya da diğer bazı yeni tedavi yöntemlerine göre yan etkilerinin çok daha az olduğunu söyledi.

İngiltere'deki kanser araştırmaları kuruluşlarından Cancer Research UK'den Dr. Hayley Frend de, "Daha önce yapılan araştırmalarda T-Vec'in ilerlemiş cilt kanserlerinde etkili olduğu görülmüştü, ancak ilk kez bu tedavinin hayatta kalma oranını arttırdığı kanıtlandı" dedi.