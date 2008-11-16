Cilt kanserine karşı aşı

Cilt için en iyisi doğal koruma

Cilt kanserine kokudan teşhis

Rahim ağzı kanserine karşı da daha önce aşı geliştiren Profesör Ian Frazer'ın cilt kanseri aşısının, gelecek sene insan üzerinde deneneceği bildirildi.Sunday Telegraph gazetesine göre, Prof. Frazer, fareler üzerindeki aşı deneylerinin tatminkâr sonuçlar verdiğini ve aşıyı gelecek sene insanlar üzerinde denemeye başlamayı tasarladığını bildirdi.Profesör, deney sonuçlarını yarın başlayacak tıp kongresine sunacak.