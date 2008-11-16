T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Cilt kanserine karşı aşı

Rahim ağzı kanserine karşı aşı geliştiren Profesör Frazer'in yeni aşısı cilt kanseri için...

16 Kasım 2008 02:00

Avustralyalı bir bilimci, cilt kanserine karşı aşı geliştirdi. 

Cilt için en iyisi doğal koruma

Cilt kanserine kokudan teşhis

Rahim ağzı kanserine karşı da daha önce aşı geliştiren Profesör Ian Frazer'ın cilt kanseri aşısının, gelecek sene insan üzerinde deneneceği bildirildi.

Sunday Telegraph gazetesine göre, Prof. Frazer, fareler üzerindeki aşı deneylerinin tatminkâr sonuçlar verdiğini ve aşıyı gelecek sene insanlar üzerinde denemeye başlamayı tasarladığını bildirdi.

Profesör, deney sonuçlarını yarın başlayacak tıp kongresine sunacak.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24